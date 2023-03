Messi oferece telemóveis banhados a ouro aos jogadores da seleção

JN Hoje às 11:23 Facebook

Craque argentino Lionel Messi quis celebrar a conquista do mundial do Catar e, por isso, resolveu presentear cada membro da comitiva da seleção com um telemóvel banhado em ouro.

São, ao todo, 35 dispositivos dourados que o astro ofereceu aos colegas de seleção que partilharam, com ele, aquele momento tão especial e que foi a cereja no topo do bolo na carreira de Lionel Messi.

O design dos equipamentos eletrónicos foi levado a cabo pela empresa iDesign Gold, especializada em personalizar relógios e telemóveis. Desta vez, os iPhones banhados a ouro vão ter o nome e dorsal de cada jogador da seleção e terão custado cerca de 200 mil euros (5.700 euros cada).

Ben Lyons, CEO da empresa, responsável pela personalização dos referidos modelos de iPhone, explicou ao jornal inglês The Sun o processo desencadeado pelo capitão da seleção argentina que ainda recentemente ganhou o prémio The Best.

"Lionel Messi não é apenas o melhor de todos os tempos, é também um dos clientes mais leais da IDesign Gold. Ele contactou-nos há alguns meses, depois da final do Mundial, e disse que queria dar uma prenda a todos os jogadores e staff para celebrarem a sua fantástica vitória. Só que, ao contrário do habitual, não quis oferecer o tradicional relógio. Então sugeri iPhones em ouro com os nomes de cada jogador e ele adorou a ideia", explicou Ben Lyons.