Messi vai ganhar o dobro de Ronaldo na Arábia Saudita

Jornal francês "L' Equipe" revela pormenores sobre o contrato que o jogador argentino lionel Messi tem em cima da mesa.

A saída de Messi do Paris Saint-Germain no final da época parece um facto incontornável, estando no horizonte a possibilidade de rumar ao campeonato da Arábia Saudita para representar o Al Hilal. O jornal L' Equipe revela que o craque argentino tem em cima da mesa uma proposta milionária com a possibilidade de ganhar 500 milhões de euros por cada um dos dois anos de contrato. Este valor supera os números de Cristiano Ronaldo no Al Nassr, que tem um vencimento anual de 200 milhões de euros até 2025, quando termina a ligação ao clube saudita.

Na terça-feira, a agência AFP garantiu que Messi tem um acordo fechado com um clube saudita para dar um novo rumo à carreira, sem revelar, contudo, qualquer nome, mas o pai do jogador garantiu, no próprio dia, que não existe nada assinado e que o futuro do futebolista só será decidido no final da temporada.

A verdade é que a relação entre o PSG e o jogador está muito tensa, depois de Messi ter viajado para a Arábia Saudita logo após a derrota com o Lorient, em casa, o que terá desagrado os responsáveis do clube francês. Esse episódio deixou uma marca profunda, ao ponto de se especular que o argentino iria sair no final da época, tendo como destino o Barcelona, um clube saudita ou norte-americano.

Se Messi assinar pelo Al Hilal estará no horizonte mais um confronto com Cristiano Ronaldo, depois dos dois jogadores terem protagonizado uma enorme rivalidade quando representavam o Barcelona e o Real Madrid na Liga espanhola.