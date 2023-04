Moreno critica jogadores do Vitória: "Não sei trabalhar com meninos mimados"

No rescaldo da derrota diante do Sporting, o treinador do Vitória de Guimarães, Moreno Teixeira, deixou duras críticas aos atletas: "Não vou permitir nunca que alguns comportamentos se instalem no nosso grupo de trabalho".

Depois do apito final do jogo no Estádio D. Afonso Henriques, Moreno foi questionado sobre as razões que levaram a quebra da equipa minhota da primeira para a segunda parte. O treinador dos vimaranenses não foi meigo nas palavras e apontou culpas a alguns comportamentos dos atletas.

PUB

"Poderia agarrar-me um pouco à questão anímica, à frustração do golo anulado no último minuto da primeira parte e ter sofrido um no arranque da segunda. Essa foi uma das razões mas houve outra que me parece mais importante e que não irei permitir aqui. Não sei o tempo que estarei cá, mas foi o comportamento de alguns atletas nossos na segunda parte. Não gostei. Posso perder com o Sporting ou qualquer equipa mas não vou permitir nunca que alguns comportamentos se instalem no nosso grupo de trabalho. Para mim foi a grande razão da nossa segunda parte não ter sido com a mesma qualidade que foi a primeira. Na primeira estivemos organizados dentro do que foi pedido. Sabíamos que não íamos ter tanta bola, que o Sporting nisso tem muita qualidade", começou por dizer Moreno, vincando que a principal frustração não está na derrota.

"Fizemos um golo depois de uma jogada boa. Depois, na segunda parte, o golo sofrido da forma como foi e alguns comportamentos de alguns meninos... Eu defendi sempre o grupo e defenderei sempre mas não permito nem sei trabalhar com meninos mimados. Comigo, até ao fim, vai quem quer e quem tem a responsabilidade necessária de representar este grupo. Foi a grande razão de na segunda parte não termos existido na segunda parte. Já chega. Acho que comportamentos que não se adequem com o que é ser profissional no Vitória não irei permitir. É a minha grande frustração de jogo, não é perder com o Sporting. A minha grande desilusão foi este comportamento de alguns atletas que não me agradou minimamente", concluiu.

O Sporting venceu (2-0), esta segunda-feira, em Guimarães, o Vitória em jogo a contar para a 29.ª jornada da Liga. Pedro Gonçalves e Arthur Gomes marcaram os golos num encontro que teve ainda dois tentos anulados. Com este resultado, a equipa leonina segue em quarto lugar, com 61 pontos, a sete do Sporting de Braga, terceiro. Já o Vitória de Guimarães, que somou o quinto desaire nos últimos seis jogos, caiu para sétimo, mantendo-se com 41 pontos.