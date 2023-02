Moreno e o triunfo sobre o Braga: "Foi justo, ganhou a melhor equipa"

O treinador do Vitória de Guimarães destacou a boa exibição dos vimaranenses e considerou o triunfo diante do Braga "justo". Mas deixou um aviso: "São três pontos, não ganhámos nada".

"A primeira parte foi muito bem conseguida da nossa parte. Em igualdade de atletas parece-me que fomos melhores do que o Braga. Com a expulsão, e nós em vantagem, podíamos ter tido mais intensidade. Fizemos o segundo, mas senti que a equipa já não estava confortável. Ao intervalo, sou sincero, ponderei tirar os três jogadores amarelados, porque conheço o futebol português. O Tiago Silva é mal amarelado. A partir daí o jogo é muito equilibrado, o Braga teve mais bola e tivemos de nos reajustar. São três pontos, não ganhámos nada. É importante referir isto, são três pontos e nada mais do que isso. Não estou em bicos de pés, assim como dou a cara quando estivemos dois meses sem ganhar", começou por dizer Moreno, realçando que os jogos anteriores com os arsenalistas lhe vieram ao pensamento.

"Não escondo que me passou pela cabeça. Tivemos dois jogos em Braga em que sofremos, passou-me isso pela cabeça, mas hoje o futebol foi justo. Ganhou a melhor equipa. Nos três jogos que fizemos com o Braga fomos melhores. Estão à frente, são mais regulares, mas nos jogos entre nós fomos melhores. Preferia ter ganho dois e perder um, mas hoje o futebol foi justo", concluiu.

O Vitória de Guimarães venceu (2-1), esta segunda-feira, o Braga em jogo a contar para a 22.ª jornada da Liga. Tiago Silva, Safira e Álvaro Djaló marcaram os golos do encontro. Niakaté, Tiago Silva e Tiago Djaló foram expulsos. Com este resultado, os vimaranenses, que somaram o quinto jogo sem perder, passou a somar 37 pontos, enquanto o Sporting de Braga se mantém no terceiro posto, com 49, a 10 do líder Benfica, a dois do F. C. Porto e com cinco de avanço sobre o Sporting.