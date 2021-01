Morreu jogador do Alverca Alex Apolinário

AC Hoje às 12:53 Facebook

O futebolista que caiu inanimado em campo no domingo morreu esta quinta-feira, anunciou o Alverca, clube que Alex Apolinário representava.

"Com profundo pesar comunicamos, de acordo com as informações prestadas pelo corpo médico do Hospital de Vila Franca de Xira, o falecimento por morte cerebral do nosso atleta Alex Sandro dos Santos Apolinário, esta manhã", anunciou o Alverca FC, em comunicado publicado no Facebook, esta quinta-feira.

No texto, o FC Alverca Futebol SAD anuncia que "prestará todo o apoio necessário" aos familiares de Alex Apolinário e anuncia que neste "momento de luto todas as atividades do FC Alverca estão canceladas."

O futebolista, de 24 anos, estava internado desde domingo, quando sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante o jogo do Campeonato de Portugal entre o Alverca e o União de Almeirim, um momento que chocou e consternou jogadores e funcionários das duas equipas.

Foi internado, nesse dia, em estado grave, em coma induzido, no hospital de Vila Franca de Xira, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos, tendo sido declarado como morto esta quinta-feira.

Natural de Ribeirão Preto, no Brasil, Alex Apolinário foi formado no Botafogo e ingressou no Alverca na temporada de 2018/19, tendo assinado pelo clube Ribatejano em janeiro de 2019, proveniente do Cruzeiro.

Médio ofensivo, foi um dos protagonistas do Alverca quando o clube, a militar no Campeonato de Portugal, eliminou o Sporting da Taça de Portugal. Na noite de 17 de outubro de 2019, foi de Alex Apolinário o primeiro golo da partida, que abriu a porta de saída da competição para os "leões".