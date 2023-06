Morreu Manuel do Laço, carismático adepto do Boavista

João Faria Hoje às 18:43, atualizado às 19:01 Facebook

Faleceu Manuel do Laço, membro incontornável da massa associativa do Boavista. O clube do Bessa deu conta do falecimento do sócio nº 14, "figura histórica e carismática" dos axadrezados.

Morreu este domingo Manuel de Sousa e Silva, popularmente conhecido por Manuel do Laço, talvez o mais conhecido adepto do Boavista Futebol Clube, que se vestia a rigor, dos pés à cabeça, a cada jogo dos axadrezados.

"É com profunda tristeza e sentimento de enorme pesar" que o Boavista deu conta do falecimento do associado número 14 do clube, que tinha 89 anos.

"Manuel do Laço deixou-nos fisicamente, mas nunca deixará de habitar nos nossos corações e nas nossas memórias", escreveu o Boavista, nas redes sociais.

"Até sempre, Manuel do Laço", escreveu ainda o clube portuense, que, em maio passado, na receção ao Braga para o campeonato, homenageou no Bessa o popular adepto.