Nélson Veríssimo: "Não caí de paraquedas"

O treinador do Benfica elogiou, esta quinta-feira, a entrega dos jogadores da equipa encarnada diante do F. C. Porto apesar do desaire (3-1) no Estádio do Dragão.

"Não caí de paraquedas. Tivemos dois treinos com a equipa e jogadores com entrega, vontade e compromisso muito grandes na preparação deste jogo. Entrámos muito bem no jogo, a dominar. Tivemos 30 minutos muito bons. Na sequência de uma grande oportunidade de golo do Yaremchuk, sofremos dois golos de forma consecutiva. A equipa abanou um pouco mas aguentou. Ao intervalo, foi pedido equilíbrio emocional. E foi lançado desafio de fazer golo nos primeiros dez minutos da segunda parte, porque sabíamos que assim o jogo seria relançado. Conseguiram com todo o mérito e, logo a seguir, apareceu a expulsão, que foi um revés", começou por dizer Nélson Veríssimo, sublinhando que, apesar dos sete pontos que separa o Benfica da liderança, não é impossível.

"Esperávamos levar outro resultado daqui, não conseguimos, mas temos de olhar para o futuro. O próximo jogo é com o Paços de Ferreira e lanço o repto aos nossos adeptos. Ainda falta muito, a equipa tem muito por andar e por onde crescer. Não vou escamotear e não vou passar a banha da cobra. A situação está complicada mas a história mostra que vantagens de sete pontos podem ser superadas. É verdade que é contra dois adversários. Mas desafio é olhar jogo a jogo e olhar para cada jogo como um desafio diferente e tentar reduzir diferenças para os rivais que estão na frente", concluiu.

O F. C. Porto venceu (3-1), esta quinta-feira, o Benfica, no Estádio do Dragão, em jogo da 16.ª jornada da Liga. Fábio Vieira, Pepê, Yaremchuk e Taremi marcaram os golos do jogo que marcou a estreia de Nélson Veríssimo no comando técnico dos encarnados. Com esta vitória, o clube azul e branco retoma o primeiro lugar da prova, com 44 pontos, os mesmos do Sporting, segundo, enquanto o Benfica fecha a ronda no terceiro lugar, com 37 pontos, menos sete do que o duo de comandantes e mais seis do que o Sporting de Braga, quarto classificado.