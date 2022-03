Nélson Veríssimo: "Temos VAR para quê?"

No rescaldo do empate do Benfica, na receção ao Vizela (1-1), Nélson Veríssimo questionou a utilidade do VAR, André Narciso, referindo-se a uma infração para grande penalidade, cometida por Ofori, dentro da própria área.

"Não sei se é por culpa da arbitragem. Ao minuto 70, é um lance capital, porque é penálti. Criámos oportunidades suficientes para fazer golo. O guarda-redes teve mérito. Se temos o VAR para analisarmos situações...Por princípio, não gosto de falar de arbitragens, mas hoje não percebo o que é que o VAR não viu. A pergunta é: temos o VAR para quê?", referiu o treinador do Benfica.

Relativamente ao jogo em si, Nélson Veríssimo saudou a forma como o Vizela disputou a partida na Luz e elegeu o guardião adversário como o melhor em campo. Além disso elogiou o comportamento dos adeptos e deixou uma promessa de resposta positiva, já no jogo contra o Ajax (Liga dos Campeões).

"Começámos a jogar com menos um, o que dificultou a tarefa. Em alguns momentos, tomámos algumas cautelas defensivas no sentido de posicionar para depois sair em transição. Em muitos momentos, estivemos bem, principalmente na segunda parte. Os nossos jogadores fizeram tudo para sair com três pontos e até reagimos bem ao golo sofrido. Estamos tristes pelo resultado, mas satisfeitos pelo comportamento da equipa, que criou oportunidades, teve mais remates. No meio disto tudo, duas boas equipas que valorizaram o espetáculo. o nosso público também contribuiu", assumiu Veríssimo.

Por outro lado, Álvaro Pacheco falou num momento histórico e não deixou de dar um recado subtil relativamente à duração do encontro. "Vínhamos de uma derrota que não pretendíamos e demos uma resposta frente ao Benfica. Nesta fase do campeonato os pontos são muito importantes. Não tivemos sorte, mas mérito durante os mais de cem minutos de jogo. Vamos festejar e penso que é histórico. Os jogadores fizeram história na Luz", concluiu o técnico do Vizela.