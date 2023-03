Novo recorde de Cristiano Ronaldo no arranque da era Martínez

Cristiano Ronaldo tornar-se-á o jogador mais internacional de sempre se defrontar o Liechtenstein, quinta-feira, ou o Luxemburgo, e ficará a apenas três jogos de atingir a 200.ª internacionalização pela seleção nacional.

Quase 20 anos depois de se ter estreado, num agora simbólico particular com o Cazaquistão, Cristiano Ronaldo está na iminência de estabelecer mais um recorde com a camisola da seleção portuguesa, este para o atestar como o jogador mais internacional da história do futebol, que se juntará a mais uns quantos feitos que o colocam num pedestal único e possivelmente inalcançável. Amanhã, se for lançado no jogo com o Liechtenstein, CR7 disputará o jogo número 197 com as quinas em cima do coração, descolando de Bader Al-Mutawa, o avançado que já representou o Kuwait em 196 ocasiões, tantas quantas Ronaldo já defendeu Portugal.

Só que Al-Mutawa não jogará nesta janela competitiva para as seleções e isso vai, quase de certeza, desequilibrar as contas a favor do jogador que está no Al Nassr (Arábia Saudita) desde o início do ano.

Mais golos, primeiro; e agora mais jogos. Aos 38 anos, Cristiano Ronaldo aproveita os últimos cartuchos de uma carreira impressionante para continuar a fazer o que nunca foi feito. Por incrível que possa parecer, ainda há recordes a bater e o próximo deve cair nos próximos dias, provavelmente já amanhã. Depois de a República da Irlanda o ter apadrinhado como melhor marcador de sempre de seleções, quando, em 2021, superou Ali Daei (hoje, são 118 golos), calhará, em princípio, ao Liechtenstein também ter relevância nesta história única. Se não for amanhã, o novo recorde fica reservado para domingo e aí será o Luxemburgo o adversário da 197.ª internacionalização de CR7. Isto traduz-se ainda na aproximação a outra proeza inédita que será o de passar a ser o primeiro e único jogador a representar a seleção principal de um país em 200 ocasiões.

Cristiano Ronaldo e Diogo Dalot bem-dispostos num dos treinos da seleção nacional Foto: RODRIGO ANTUNES/LUSA

Cristiano Ronaldo é o futebolista europeu mais internacional de sempre desde 2021, altura em que deixou para trás o espanhol Sergio Ramos (180), e nos últimos dois anos foi galgando posições no "ranking" mundial até ficar às portas do topo e de mais um feito que deixará um legado ímpar, também no futebol de seleções. Depois de um Mundial problemático, Ronaldo vai entrar em grande na era Roberto Martínez, que não lhe fará a desfeita.

Internacionalizações

Cristiano Ronaldo (Portugal) 196

Bader Al-Mutawa (Kuwait) 196

Soh Chin Ann (Malásia) 195

Ahmed Hassan (Egito) 184

Ahmed Kano (Omã) 182

Andrés Guardado (México) 181

Maynor Figueroa (Honduras) 181

Sergio Ramos (Espanha) 180

Hossam Hassan (Egito) 178

M. Al-Deayea (Arábia Saudita) 178

Claudio Suárez (México) 177

Gianluigi Buffon (Itália) 176

Lionel Messi (Argentina) 172

Amer Shafi (Jordânia) 171

Ivan Hurtado (Equador) 168