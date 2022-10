Nunca houve tantos "tombas-gigantes" neste século

JN Hoje às 13:10 Facebook

Oito clubes da Liga caíram na estreia na Taça de Portugal, todos por adversários de escalões inferiores, um registo sem par este século. Boavista e Marítimo são os primodivisionários que mais vezes são afastados da prova logo à partida, desde 2000.

Nunca se viu nada assim no século XXI. Oito clubes da Liga foram afastados da Taça de Portugal na terceira eliminatória da Taça de Portugal, a primeira que conta com a participação de equipas do principal escalão do futebol nacional.

O exemplo do Sporting, que caiu diante do Varzim (1-0), da Liga 3, centra grande parte das atenções, mas não é caso único. Oliveira de Hospital, Lank Vilaverdense e V. Setúbal, todos da terceira divisão portuguesa, despacharam Rio Ave, Portimonense e Paços de Ferreira, respetivamente.

Mais impressionantes foram os apuramentos de Valadares e Machico, do Campeonato de Portugal, que se impuseram perante o Desportivo de Chaves e o Boavista, fazendo a festa da Taça.

A lista de equipas da Liga que disseram adeus à Prova Rainha logo à primeira fica completa com o Marítimo e o Santa Clara, afastados por Mafra e Tondela, ambos da Liga 2.

Analisando os dados da competição desde o ano 2000, percebe-se que nunca tantas equipas do principal escalão disseram adeus à Taça na primeira ronda em que participaram.

O mais perto disso aconteceu há três temporadas, quando sete equipas ficaram pelo caminho na estreia, entre as quais novamente o Sporting, então às custas do Alverca, à data a disputar o Campeonato de Portugal, que bateu os leões por 2-0.

Vitória de Guimarães, Boavista, Marítimo, Tondela, Portimonense e Desportivo das Aves foram as restantes equipas da Liga a perder na ronda de estreia na Taça de Portugal, em 2019/2020.

Na prova que eternizou os "tomba-gigantes", o facto de os clubes dos escalões inferiores receberem equipas de divisões superiores, mesmo que em alguns casos em casa emprestada, poderá potenciar cenários como os vividos esta época e em 2019/2020. A medida, tomada pela Federação Portuguesa de Futebol, começou a ser aplicada na edição de 2015/2016.

Antes disso, as temporadas de 2005/2006 e 2000/2001 foram as mais profícuas quanto a surpresas na Taça, com seis equipas da Liga afastadas na primeira ronda que disputaram, ainda que, nestas épocas, nenhum dos grandes tenha escorregado logo à partida.

Neste capítulo, Sporting e F. C. Porto têm sido mais vezes surpreendidos nesta fase da competição, neste século. Para lá de Varzim, este ano, e Alverca, 2019, os leões também caíram prematuramente na prova em 2012, às mãos do Moreirense (3-2, após prolongamento).

Já os dragões foram afastados pelo Sporting (3-1) em 2014, pelo Atlético (1-0), então na 2.ª Divisão B, em 2006, e pelo Vitória de Guimarães (2-1) em 2004.

Quanto ao Benfica, por apenas uma vez se deixou surpreender na ronda de estreia na Taça de Portugal, este milénio. Aconteceu em 2002, quando o Gondomar, que militava na 2.ª Divisão B, venceu na Luz por 1-0.

De referir ainda que Marítimo e Boavista são as equipas mais propícias a escorregar no arranque da Taça. Tanto os madeirenses como as panteras somaram, este fim de semana, o sétimo afastamento da prova na primeira ronda em que foram a sorteio, em épocas que militavam na Liga.