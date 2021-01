Nuno Mendes e Sporar falham jogo por indicação da DGS

JN Hoje às 19:02 Facebook

O defesa esquerdo e o ponta de lança não podem participar na meia-final da Taça da Liga, que se joga esta noite em Leiria, depois da polémica causada pelos "falsos positivos" à covid-19.

Nuno Mendes e Sporar falharam o duelo com o Rio Ave, para o campeonato, após terem testado positivo ao novo coronavírus, mas na segunda-feira, o Sporting defendeu que se trataram de "falsos positivos" e que os atletas estariam à disposição do treinador Ruben Amorim para a Taça da Liga.

O F. C. Porto reagiu e acusou o clube de Alvalade de "atentado à saúde pública", com os leões a responderem que os dirigentes portistas estariam a "pressionar, de forma inaceitável, as autoridades de Saúde e a Liga Portugal".

O certo é que, por indicação da Direção-Geral da Saúde, Nuno Mendes e Sporar não vão ser utilizados na meia-final da Taça da Liga.