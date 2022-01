Nuno Santos e Guzzo lançam confusão no final do Vizela-Sporting

Miguel Pataco Hoje às 20:41 Facebook

O ambiente esteve quente ao longo do jogo, com picardias entre adeptos das duas equipas (separados apenas por uma rede), mas atingiu temperaturas extremas perto do final.

Junto à linha lateral, Nuno Santos atirou água para a zona da bancada onde estavam os simpatizantes vizelenses, com Guzzo a pôr a mão no pescoço ao lateral do Sporting, o que lançou a confusão total. Empurrões de parte a parte entre elementos dos bancos de suplentes - Vital, adjunto dos leões foi expulso - até ao jogo recomeçar e novos episódios depois do apito final.

A GNR teve mesmo de entrar no relvado para evitar males maiores e na bancada para que os adeptos do Sporting não invadissem a zona destinada aos minhotos.

Veja o momento: