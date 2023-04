O que dizem da exibição do Sporting lá fora

Após a derrota do Sporting, na visita ao terreno da Juventus (1-0), em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, a imprensa internacional destaca o espírito combativo dos leões e o perigo causado até ao apito final

L'Équipe (França): Não ganhou o melhor

A publicação francesa realça a exibição leonina e antecipa um grande jogo na segunda mão. "Entre duas equipas que caíram da Champions, não ganhou necessariamente a melhor. O Sporting, que eliminou o Arsenal, foi mais entusiasmante e a segunda mão promete ser quente"

La Gazzetta Dello Sport (Itália): O cumprir da tradição

Em Itália o grande destaque vai para a ineficácia do leão que, com outra eficácia, podia ter saído do Estádio da Juventus com outro resultado. "Um velho ditado do futebol diz que os portugueses jogam bem, mas não marcam, e que os italianos sabem ser cínicos. Foi um retrato perfeito da tradição. Mas é preciso cuidado com o Sporting..."

Tuttosport: (Itália): Perigo até ao fim

Esta publicação transalpina salienta a capacidade do Sporting de deixar a incerteza no resultado até final e enaltece os heróis da Juventus. O facto de um deles ser o guarda-redes Perin, que teve defesas importantes no final, ajuda a perceber o que foi a exibição dos leões. "O jogo foi palpitante e Gatti e Perin foram os heróis. O golo do defesa deu a vitória, mas os portugueses foram perigosos até ao fim. Valeu o substituto de Szczesny a bloquear o caminho"

AS (Espanha): Sofrimento

Em Espanha fala-se do trabalho que o Sporting deu à Juve, destacando a capacidade ofensiva dos verdes e brancos. "A Juve sofreu, assustou-se e venceu. Os bianconeri bateram o Sporting pela margem mínima, mas os portugueses fizeram os anfitriões sofrer. E a saúde de Szczesny ainda assustou"

UEFA.com: Batalha dramática

O site oficial da UEFA analisa o jogo como uma batalha dramática que sorriu à Juventus no final. "Um golo tardio do defesa Federico Gatti deu a vantagem à Juventus contra um Sporting que impressionou em Turim. Uma batalha fascinante, que quase tinha um final dramático"