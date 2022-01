Águias açorianas voam para a História

O Santa Clara venceu o Sporting (3-2), pela primeira vez na História, terminando um ciclo de 14 jogos a vencer nas competições internas, para os leões. Os bravos açorianos tornam-se na primeira equipa portuguesa a marcar mais de dois golos ao emblema leonino, em 2021/22.

O Sporting entrou na partida, como de costume, a ditar os tempos de jogo e com apetência pela baliza adversária. Prova disso é que Palhinha fez o terceiro golo na Liga, em 2021/22 e inaugurou o marcador nos Açores, com um belíssimo remate de fora da área a surpreender Marco.

O golo parecia embalar os leões para uma exibição tranquila, mas Jean Patric, após uma boa jogada açoriana, igualou a partida com um cabeceamento certeiro, indefensável para Adán.

Foi uma boa primeira parte, mas todas as emoções estavam guardadas para o segundo tempo.

No regresso dos balneários o Sporting voltou com a carga toda e Sarabia, numa finalização de pé direito, voltou a pôr o emblema leonino na frente do marcador mas, no minuto a seguir, Lincoln deixou tudo empatado.

PUB

A perder, a equipa de Ruben Amorim, de fora por estar com covid-19, aumentou a intensidade e o domínio da partida, mas não estava certeiro na hora de rematar à baliza.

Se faltava pontaria ao Sporting, já o Santa Clara tinha de sobra e Ricardinho, após bom trabalho de Lincoln a castigar uma falha de Ricardo Esgaio, desferiu um pontapé potente, que ainda bateu na barra antes de ditar a primeira vitória do Santa Clara contra os Sporting.

Os leões bem tentaram reduzir, até final, mas o dia era dos açorianos que ainda assistiram à expulsão de Daniel Bragança por pisar a perna do adversário, num lance rápido.

Assim o Sporting mantém o segundo lugar da Liga, com 44 pontos, mas agora tem mais um jogo do que o líder, F. C. Porto. Já o Santa Clara fica na 13.ª posição, com 16.