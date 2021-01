Palhinha não foi despenalizado e falha dérbi com o Benfica

NB Ontem às 23:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Palhinha não foi despenalizado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol e vai falhar o dérbi lisboeta, entre Sporting e Benfica, segunda-feira, no Estádio de Alvalade.

O Sporting, recorde-se, tinha recorrido da suspensão de um jogo aplicada ao médio, que viu o quinto cartão amarelo no campeonato, frente ao Boavista, no Bessa.

Segundo apurou o JN, chamado a depor, o árbitro dessa partida, Fábio Veríssimo, da AF Leiria, confirmou ter avaliado o lance em toda a sua extensão e, por esse motivo, seguindo o princípio da autoridade do árbitro em campo, o CD entendeu não despenalizar o jogador, aplicando o mesmo critério que apresentou, esta época, num caso semelhante, mas com o benfiquista Otamendi.

Em traços gerais, com este critério, o CD pretende preservar o sentido do jogo, onde o árbitro, sob a pressão própria de uma partida, tem de tomar decisões e elas devem ser respeitadas.

Igualmente na reunião desta sexta-feira, o CD anulou o castigo de um jogo ao médio Nuno Coelho, do Chaves, que também tinha visto o quinto cartão amarelo no jogo com o Arouca, da Liga 2. Neste caso, a decisão foi tomada após os árbitros terem testemunhado que não viram o lance em toda a sua extensão.