Pedro Gonçalves em busca de ciclo inédito

Camisola 28 procura terceiro jogo seguido a rematar certeiro

Pedro Gonçalves está "on fire" e depois de bisar na Dinamarca, frente ao Midtjylland, deseja manter a veia goleadora com o Estoril, esta segunda-feira (19 horas), em Alvalade, naquele que pode ser o terceiro jogo consecutivo a marcar (depois de também ter bisado com o Chaves), o que seria inédito na presente temporada.

O futebolista chegou aos 16 golos esta época, superando os 15 do ano transato, e caminha de forma decidida para ultrapassar o melhor percurso da carreira (23 tiros certeiros em 2020/21).