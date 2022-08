Pelé deixa o Mónaco e reforça o Famalicão

Médio de 30 anos regressa a Portugal.

Pelé está de volta a Portugal para reforçar o Famalicão. O médio rescindiu contrato com o Mónaco e assinou até ao final da presente temporada com os famalicenses. "Conheço a ambição do Futebol Clube de Famalicão e espero ser mais um elemento a contribuir para uma época de sucesso. Estou muito feliz por estar de regresso a Portugal e muito motivado para ajudar com a minha experiência um clube que se apresenta com capacidade e vontade para continuar a crescer", disse, à comunicação do clube.

Pelé tem assim uma nova aventura em Portugal, depois de ter representado, no passado, Belenenses, Olhanense, Paços de Ferreira, Benfica, Feirense e Rio Ave.