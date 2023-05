Pepe apresentou queixa na PSP por racismo

Pepe fez queixa na Polícia de Segurança Pública (PSP) na sequência do alegado insulto racista dirigido pelo médio Colombatto, após o duelo entre F. C. Porto e Famalicão. O capitão dos dragões afirma que o adversário lhe chamou "mono", o que significa macaco em espanhol.

"Para que a atitude de Colombatto não passe impune, o central apresentou queixa à Polícia de Segurança Pública imediatamente após o jogo", lê-se na newsletter portista "Dragões Diário", esta sexta-feira de manhã.

A comunicação portista recorda as declarações de Pepe no final do jogo. "Há que dar o exemplo. Quando perdemos, é chato, mas não podemos insultar nem humilhar o próximo", o defesa central também criticou a passividade do árbitro Manuel Mota na situação, defendendo que o juiz ouviu o insulto racista. "Ele tinha autoridade e provas para mudar uma história negra do futebol e não o fez, é inadmissível", considera Pepe.

Recorde-se que isto sucedeu durante o jogo entre F. C. Porto e Famalicão, no Dragão, o que motivou vários protestos de Pepe no relvado. Após o apito final, João Pedro Sousa, técnico famalicense, afirmou que acredita na inocência de Colombatto, devido ao caráter que conhece do jogador.