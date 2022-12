Pepe entra para a história: é o segundo mais velho a marcar em Mundiais

O central do F. C. Porto marcou, esta terça-feira, o segundo golo da seleção nacional no jogo frente à Suíça e, com 39 anos, tornou-se no segundo jogador mais velho de sempre a marcar em Mundiais.

Ao minuto 33, na sequência de um pontapé de canto de Bruno Fernandes, Pepe saltou mais alto do que toda a defesa suíça e, de cabeça, fez o segundo golo da equipa das quinas. Com o tento, o internacional português tornou-se no segundo mais velho de sempre a marcar em fases finais de Campeonatos do Mundo, apenas atrás de Roger Milla, que marcou com 42 anos na fase de grupos, em 1994, e o jogador luso mais velho de sempre a marcar em fases finais de Mundiais, superando o recorde estabelecido por Cristiano Ronaldo no jogo contra o Gana.

PUB

"Ainda não vi o lance, são coisas de momento que sentimos dentro de campo. Tínhamos trabalhado uma saída curta, mas no primeiro canto íamos buscar logo direto. Foi um trabalho coletivo que resultou bem. Ronaldo no banco? O Cris sabe perfeitamente, e o mister deixou isso bem claro, que o mais importante é o nós. Foi uma opção do treinador e temos de respeitar", afirmou Pepe no final do encontro.

Veja o golo: