Pepe: "O árbitro veio condicionado. Não posso falar, caso contrário vou apanhar mais jogos"

No rescaldo da derrota diante do Braga, o central do F. C. Porto deixou críticas à arbitragem e garantiu que o desaire não terá qualquer impacto na equipa azul e branca.

"O jogo ficou marcado na primeira parte. Fala-se muito dos árbitros, do Taremi... O árbitro veio condicionado e saiu completamente condicionado. Não posso falar muito porque, caso contrário, vou apanhar mais jogos. Vocês estão aí para analisar. Entrámos bem no jogo, mas contra isto não podemos fazer nada. O Braga teve a felicidade de fazer o golo, fomos em busca do empate. Mas o Braga só fez o golo, mais nada. Tivemos várias oportunidades para marcar. Com tantas câmaras, não conseguir ver o penálti, não entendo. Temos de continuar a trabalhar", começou por dizer Pepe, destacando mérito da equipa minhota.

"Houve mais mérito do Braga, defenderam o jogo todo. Normalmente contra estas equipas procuram sempre ter posse de bola, a querer ferir os adversários. Hoje, optaram por uma tática diferente. Faz parte do jogo, jogar 90 minutos a defender é mérito do Braga. Tivemos várias ocasiões para marcar. Infelizmente a bola não entrou, mas temos de estar tranquilos porque trabalhamos muito. Estamos insatisfeitos pelo resultado, mas há três jogos para poder conseguir o nosso objetivo. Impacto da derrota? Nenhum. Jogamos sempre para ganhar, hoje tocou-nos perder. Somos um grupo forte e vamos já pensar no próximo jogo", concluiu.

O Braga venceu (1-0), esta segunda-feira, o F. C. Porto em jogo da 31.ª jornada da Liga. Ricardo Horta marcou o golo dos minhotos, adiou a entrega do título e acabou com a invencibilidade dos azuis e brancos. Com este resultado, o Sporting de Braga chegou aos 59 pontos, assegurando definitivamente o quarto posto na Liga, enquanto a equipa azul e branca lidera o campeonato, com 82 pontos, mais nove do que o Sporting, que fecha a jornada ainda esta segunda-feira em casa do Boavista.