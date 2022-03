Pepe operado após o jogo com o Lyon

O central do F. C. Porto foi, esta quarta-feira, submetido a uma pequena cirurgia depois de um choque sofrido durante o jogo com o Lyon, a contar para a Liga Europa.

"Pepe foi submetido a uma pequena cirurgia devido uma ferida corto-contusa na zona frontal da cabeça. O central e capitão do F. C. Porto teve mesmo de ser substituído durante o intervalo do jogo com o Lyon (1-0), cedendo o seu lugar a Rúben Semedo", pode ler-se em comunicado no site do F. C. Porto.

O jogo desta quarta-feira, no Estádio do Dragão, entre o F. C. Porto e o Lyon, ficou marcado por um choque violento entre Pepe e Paquetá, que obrigou à interrupção do encontro durante vários minutos. Pepe ainda jogou a primeira parte mas acabou por ser substituído ao intervalo, por Rúben Semedo. Após o apito final, Sérgio Conceição explicou que o capitão portista acabou por ter de ir para o hospital.

"Pepe foi para o hospital, não sabemos ainda a gravidade da lesão. Como um grandíssimo campeão que é e lutador, ficou até ao intervalo, mas é uma ferida muito feia. Vamos avaliar amanhã os jogadores disponíveis para o próximo jogo, que é o mais importante", disse o treinador.