Petit: "Estamos tristes, mas temos de valorizar o que fizemos"

No rescaldo do desaire diante do Benfica no Estádio da Luz, Petit, treinador do Boavista, elogiou a exibição dos axadrezados.

"Foi um jogo discutido até ao fim. O Benfica teve mais bola, sabíamos que seria complicado pela confiança com que o Benfica está. Na primeira parte, eles tiveram algumas oportunidades e sabíamos que iam entrar forte na segunda. Eles marcaram, nós reagimos e empatámos com uma boa jogada e, na fase final, fizeram o 2-1 num lance que tínhamos estudado. Temos de valorizar o que fizemos, fomos intensos, e os jogadores deram uma boa resposta. Ficámos tristes pelo resultado. Sabíamos que tínhamos de ser solidários sem bola e inteligentes em posse. Só aos 83 minutos, com uma diagonal, é que o Benfica voltou à frente. Tentámos sempre lutar pelos pontos, mas temos de começar a preparar já o próximo jogo com o Paços de Ferreira", afirmou Petit.

O Benfica venceu (3-1), esta segunda-feira, no Estádio da Luz, o Boavista em jogo da 21.ª jornada da Liga. Gilberto, Yusupha, Gonçalo Ramos e Musa marcaram os golos do encontro. João Mário falhou uma grande penalidade. Com este resultado, os encarnados, que têm 56 pontos, mantêm os cinco pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o F. C. Porto, enquanto os axadrezados somaram o quarto jogo consecutivo sem vencer na Liga e são nonos, com 26.