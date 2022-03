Pinto da Costa à conversa com Cristiano Ronaldo

JN Hoje às 11:54, atualizado às 12:05 Facebook

Presidente do F. C. Porto assiste ao treino da equipa das quinas antes do decisivo Portugal-Macedónia do Norte.

A seleção realiza, esta segunda-feira, no Estádio do Dragão, o último treino antes do play-off com a Macedónia do Norte, que vale a presença no Mundial do Catar, e contou com um espectador especial, Pinto da Costa.

O presidente do F. C. Porto cumpriu um período de sete dias de isolamento, depois de ter testado positivo à covid, e esteve no relvado à conversa com Fernando Santos, a que se juntou depois o treinador adjunto Ilídio Vale.

Pinto da Costa cumprimenta Danilo, na companhia de Fernando Santos Foto: Pedro Correia/Global Imagens

Na saída do relvado, o presidente dos dragões cruzou-se com Cristiano Ronaldo e Pepe, tendo trocado cumprimentos e palavras de apreço.