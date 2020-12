Pinto da Costa: "Dedico esta vitória a um grande portista, ao presidente Rui Moreira"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:02 Facebook

O presidente do F. C. Porto deixou, esta quarta-feira, elogios a Sérgio Conceição e dedicou a vitória frente ao Benfica, que valeu a 22.ª Supertaça aos azuis e brancos, ao presidente da Câmara do Porto.

Depois do apito final do clássico frente ao Benfica, os jogadores e equipa técnica do F. C. Porto juntaram-se para a habitual roda mas o momento contou com uma novidade: a presença do presidente Pinto da Costa. O líder dos dragões também discursou ao lado de Sérgio Conceição e abordou depois a vitória frente às águias, que valeu a conquista da 22.ª Supertaça.

"Este grupo mereceu, porque foi posto em causa o seu valor indevidamente. Fez uma Champions League fantástica. O treinador é a alma mater desta equipa. Dedico esta vitória a um grande portista, ao presidente Rui Moreira, que tentam abanar mas que se manterá firme", começou por dizer ao Porto Canal.

Pinto da Costa destacou, ainda, a união do grupo azul e branco e destacou o treinador Sérgio Conceição.

"A união existe tanto a nível diretivo como a nível de treinadores e jogadores. Este espírito de união e vontade de vencer, que é o nosso lema, é o que nos move e nos motiva sempre e cada vez mais para terminar um jogo e pensar no seguinte. Este grupo é uma autêntica família, dou os parabéns a todos, mas em especial ao Sérgio Conceição, que consegue manter este grupo com uma alma fantástica", concluiu.

Os azuis e brancos venceram (2-0), esta quarta-feira, em Aveiro, o Benfica e conquistaram a 22.ª Supertaça Cândido de Oliveira do palmarés.