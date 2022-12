Pinto da Costa: "Enquanto sentir o vosso apoio estarei sempre no meu posto"

No jantar de natal organizado pela comissão de recandidatura de Pinto da Costa, o presidente dos dragões agradeceu a confiança depositada ao longo dos anos e fez de questão de deixar clara a vontade de continuar a servir o F. C. Porto.

"Temos de pensar que o próximo ano não deve ser de recordar os êxitos do passado, mas sim porque lutamos e fizemos mais pelo F. C. Porto, para nos sentirmos cada vez mais orgulhosos de pertencer a este clube. Enquanto sentir o vosso apoio, a vossa amizade e colaboração, estarei sempre no meu posto. Espero um dia sair pelo meu próprio pé", disse Pinto da Costa.

O dirigente dos dragões ficou satisfeito por ver caras conhecidas no jantar e agradeceu a "confiança".

"É uma felicidade estar no meio de vós porque é sinal que mais um ano passou, vivido com muita intensidade e êxitos do nosso clube, que é o que nos traz aqui. É importante para mim sentir o vosso apoio. Encontro aqui caras que já colaboraram comigo e que marcam presença jantares há vários anos. É um grande prazer sentir que ainda mereço a vossa confiança e retribuo em dobro a estima que vocês demonstram por mim", afirmou.

A terminar, Pinto da Costa deixou uma mensagem extra futebol, com o Natal como tema principal.

"Só é pena que não seja Natal todos os dias porque o Natal tem de ser uma união entre todos nós, algo que deveria acontecer nos 365 dias do ano. Temos de pensar também em quem vai passar um Natal de dificuldades. Não é preciso ir à Ucrânia, basta ir às ruas do Porto para ver isso. Espero que nos outros dias, que não se celebra o Natal, nos tratemos sempre com carinho e a amizade de hoje", concluiu o presidente.