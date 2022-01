Pinto da Costa: "Luis Díaz? Há tubarões que podem bater a cláusula"

Nuno A. Amaral Hoje às 11:39 Facebook

Pinto da Costa falou ao JN sobre a atualidade portista e não pôs de parte a hipótese de o colombiano sair no mercado de janeiro.

A quadra festiva foi ótima para o F. C. Porto e Pinto da Costa está a gostar muito da forma como a equipa de Sérgio Conceição tem jogado. Em declarações ao JN, o presidente portista admitiu que a luta pelo título pode ter ficado limitada a duas equipas e, sobre o mercado, não colocou de lado a hipótese de Luis Díaz sair durante o mês de janeiro.

O que significa a apresentação da estátua de Sérgio Conceição no museu do F. C. Porto?