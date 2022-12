Pinto da Costa: "Não me acredito que saia alguém, nem pela cláusula"

Depois do jantar de Natal organizado pela Comissão de Recandidatura, o presidente do F. C. Porto, Pinto da Costa, comentou vários assuntos da atualidade desportiva, entre os quais a saída de Fernando Santos da seleção nacional e, claro, o mercado de transferências, que reabre em janeiro.

No dia em que foi anunciado o divórcio, aparentemente amigável, entre a Federação Portuguesa de Futebol e Fernando Santos, Pinto da Costa destacou a amizade que tem pelo engenheiro e recordou os títulos conquistados durante os oito anos que passou à frente da seleção.

"Não me compete a mim dar opinião sobre essas decisões. Julgo que terá sido por entendimento. Se entenderam que era o melhor para ambas as partes, não tem comentário possível. Tenho muito respeito e muita estima pelo engenheiro Fernando Santos, é um nome que está ligado ao F. C. Porto. Portugal nunca pode esquecer que foi ele que nos conduziu às duas únicas vitórias internacionais que temos em seniores e desejo que o engenheiro continue a sua carreira, porque ainda tem muito a dar ao futebol", afirmou o líder dos dragões, antes de abordar a suposta polémica que se gerou entre o agora ex-selecionador e Cristiano Ronaldo.

PUB

"Há demasiados programas televisivos e é preciso encher com chouriços, como vocês [jornalistas] dizem. Portanto, deu muito jeito para preencher programas numa altura em que o futebol está parado", disse, antes de comentar o desempenho português no Mundial do Catar.

"Quanto há a seleção, não gosto de falar de jogadores do F. C. Porto. São jogadores de Portugal, são todos iguais. Quando estou a ver a seleção, tanto me faz quem marca o golo, quem joga melhor ou pior. São todos portugueses. Por isso, em relação às atuações de jogadores do F. C. Porto, não quero comentar em especial. Acho que todos deram o máximo que podiam, não fomos felizes, mas não podemos esquecer que chegámos aos quartos de final, que muitas vezes não chegamos", realçou.

Sobre a eventualidade de poder dar uma prenda a Sérgio Conceição no mercado de transferências de janeiro, Pinto da Costa foi pragmático: "As transferências ou mudanças nas equipas não são prendas. É uma coisa ponderada, cuidada e, se for necessário, será. Se não, neste momento consideramos que temos um bom plantel, só desejamos que não existam muitas lesões, como infelizmente houve agora no Campeonato do Mundo".

"Uma bizarria"

Ainda a propósito do Mundial, o primeira a ser disputado a meio de uma época, e questionado sobre se pode afetar a equipa portista, Pinto da Costa lembrou que já teve consequências: "Em teoria acho que sim, na prática vamos ver. A nós afetou porque temos dois jogadores lesionados. Se tivesse sido no fim da época teriam tempo, sem prejuízo da nossa equipa, de se porem em condições. Foi assim, não vou discutir se acho bem ou acho mal. É óbvio que não é justo que os clubes possam ser penalizados, como alguns foram, por esta bizarria".

Sobre a distância de oito pontos para o Benfica, no campeonato, o líder dos dragões admitiu que "é chato", antes de abordar eventuais renovações com atletas do plantel portista: "Nunca individualizo, mas estão a ser estudados vários casos. Todos os que interessem ao treinador, interessam-nos que fique. Agora, como acontece em todos os clubes, nem sempre há possibilidades de concretizar isso. Em todos os clubes vemos sair jogadores por serem muito assediados com propostas muito altas e nós não podemos atingir os números que lá fora se atingem. Agora, pela nossa vontade, não sairá nenhum dos que fazem parte do nosso grupo".

Enquanto Pepe jogar...

Sobre a eventualidade de perder jogadores em janeiro, Pinto da Costa garante que não vê tal cenário a acontecer, nem mesmo com a possibilidade de serem batidas cláusulas de rescisão: "Não me acredito que saia alguém pela cláusula, porque os jogadores estão focados e motivados para estar na equipa. Estamos nos oitavos de final da Liga dos Campeões e temos oportunidade de seguir em frente. Neste momento, estou convencido de que nem que aparecesse a alguém a bater a cláusula... Para já, posso garantir que abaixo da cláusula de rescisão ninguém sairá. Só sairá se quiser e derem a cláusula. Agora, é óbvio que não sabemos o futuro. Mas não me acredito que mesmo com a cláusula, vejo os nossos principais jogadores tão motivados e interessados no F. C. Porto, que não acredito que a meio da época saia alguém".

A terminar, o presidente abordou a longevidade de Pepe - "acho que é um monstro, um animal competitivo" - e garantiu que renovará com o capitão pelo tempo que o atleta quiser: "Renovo pelo tempo em que ele continuar a jogar, porque julgo que ele joga à vontade mais cinco ou seis anos", disse, referindo-se ao central, que já tem 39 anos.