Pinto da Costa: "Quando se descobrir quem é o boi, acho que ele vai parar ao matadouro"

À margem do jantar de Natal organizado pela comissão de apoio à recandidatura de Pinto da Costa à presidência do F. C. Porto, o líder do clube azul e branco comentou o caso do túnel do Jamor e falou da convicção de Sérgio Conceição na conquista do campeonato nacional.

"Eu não ia falar do assunto, porque ia matá-lo. Receio de suspensão? Receio desportivo não tenho, mas estou com medo que possam ser todos presos, sobretudo o boi, que ainda não se descobriu quem é, mas quando se descobrir acho que ele vai parar ao matadouro. Para mim, a prioridade é descobrir onde estava o boi e quando descobrir quem é o boi, a partir daí começo as minhas investigações. Agora, enquanto não souber... Quer que volte a falar ao fim de quase 15 dias? De um murro que ninguém viu?", começou por dizer Pinto da Costa.

Sobre a convicção de Sérgio Conceição - o treinador disse estar convicto na conquista do título nacional -, Pinto da Costa garantiu "não ter convicções" e acrescentou que tal conquista não depende apenas dos dragões.

"Eu, convicções, não tenho de nada, só as minhas convicções religiosas. Mas estou altamente esperançado e convencido de que poderemos ser, infelizmente não depende só do que fizer o Sérgio Conceição e do que fizerem os jogadores... Há muitos imponderáveis que não podemos controlar".