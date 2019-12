Jesus leva Flamengo à final do Mundial

Hoje às 19:23 Facebook

Equipa brasileira esteve a perder, mas derrotou o Al Hilal com três golos na segunda parte (3-1). Do Liverpool-Monterrey sairá o adversário na final.

O Flamengo apurou-se esta terça-feira para a final do Campeonato do Mundo de Clubes, a decorrer no Catar.

A equipa comandada por Jorge Jesus derrotou o Al-Hilal, campeão asiático, na primeira meia-final da competição, depois de ter ido para o intervalo em desvantagem (golo de Salem).

Na segunda parte, De Arrascaeta empatou aos 49 minutos e já no quarto de hora final Bruno Henrique consumou a reviravolta. A vitória ficou garantida aos 82 minutos, com um autogolo de Albulayhi.

Antes do apito final, André Carrillo, ex-jogador de Sporting e Benfica, ainda foi expulso e deixou o Al Hilal em desvantagem numérica.

Na final, agendada para sábado, o Flamengo defrontará o Liverpool ou o Monterrey, que se enfrentarão amanhã, na outra meia-final.