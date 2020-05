Pinto da Costa: "Se Rui Moreira avançasse eu não seria candidato"

Domingos de Andrade e Norberto A. Lopes Hoje às 07:00 Facebook

"Numa altura destas é fundamental manter a estabilidade e as pessoas que estão nos pontos-chave", defende Pinto da Costa em entrevista ao JN, a uma semana das eleições à presidência do F. C. Porto.

Pinto da Costa Foto: Pedro Correia/Global Imagens

"Ainda não disse que estou mais magro". A observação, quase uma impertinência de humor, sai do presidente do F. C. Porto como se estivesse a sintetizar três meses de confinamento. "Não tinha dito, porque antes também não lhe disse que estava mais gordo". Pinto da Costa ri-se e passeia-se pelo camarote presidencial do Dragão como quem imagina o coro dos adeptos. Perdeu 11 quilos. "Como tudo, mas não repito. Bom, tem dias".