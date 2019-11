Portugal goleia a Lituânia com hat-trick de Ronaldo

Hoje às 21:52 Facebook

A seleção nacional goleou, esta noite de quinta-feira, a Lituânia, por 6-0, na penúltima jornada do Grupo B da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2020, e, para se apurar para a fase final, até pode perder se a Sérvia não ganhar.

Numa partida de domínio total da equipa comandada por Fernando Santos, Cristiano Ronaldo colocou Portugal a vencer com um penálti convertido aos 7 minutos. Aos 22, o capitão português aumentou a vantagem, num remate de fora da área, dando mais justiça ao marcador antes do intervalo.

No segundo tempo, a seleção nacional continuou a mandar no jogo, mostrando maior acerto na finalização. Pizzi fez o 3-0 aos 52 minutos, com Gonçalo Paciência a aumentar quatro minutos depois. Bernardo Silva, aos 63 minutos, apontou o quinto golo das quinas. Cristiano Ronaldo fazer o terceiro tento na partida e fechou uma justa goleada.

Com a Ucrânia com o primeiro lugar já garantido, o acesso direto à fase final discute-se agora entre Portugal e a Sérvia. A formação lusa ocupa o segundo lugar do grupo, com 14 pontos, mais um ponto do que a Sérvia, quando falta apenas um jogo para disputar.

Na última jornada, agendada para este domingo, as quinas deslocam-se ao Luxemburgo, enquanto a Sérvia recebe a Ucrânia. As quinas até podem perder o encontro se os sérvios não ganharem ao líder do grupo.