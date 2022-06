Portugal perde com a Suíça e cai para o segundo lugar

Seferovic marcou no primeiro minuto da partida o golo que deu o triunfo aos helvéticos.

Portugal conheceu o sabor da derrota pela primeira vez nesta edição da Liga das Nações. A seleção nacional foi derrotada na deslocação a Genebra, frente à Suíça, e caiu para o segundo lugar do grupo 2 da competição. O benfiquista Seferovic marcou o único golo da partida ainda antes do primeiro minuto estar completado. Curiosamente, foi a terceira derrota frente aos suíços em jogos que Cristiano Ronaldo não esteve presente.

A formação de Fernando Santos começou o jogo da pior forma, ao sofrer logo nos instantes iniciais. A primeira parte foi pobre a nível futebolístico, com a equipa das quinas a não conseguir ligar o ataque e a ter dificuldades em chegar à baliza helvética. Portugal foi pouco rematador e procurou a velocidade de Rafael Leão para causar estragos na defesa contrária, mas o avançado do AC Milan esteve quase sempre sozinho nesse processo.

No segundo tempo, Fernando Santos promoveu as entradas de Gonçalo Guedes, Diogo Jota, Bernardo Silva e, mais tarde, Matheus Nunes e Ricardo Horta. A seleção nacional melhorou, fruto também da desinvestida da Suíça, e conseguiu estabelecer-se no meio campo ofensivo. Portugal criou muitas mais situações de golo, mas o guardião Omlin foi uma das figuras do jogo, defendo praticamente todos os remates lusos.

Com esta derrota Portugal cai para o segundo lugar do grupo 2 da Liga das Nações, devido à vitória da Espanha (2-0) na receção à República Checa. A seleção nacional desloca-se a 24 de setembro ao terreno da República Checa e recebe três dias depois a vizinha Espanha, nos últimos dois jogos da fase de grupos.