Portugal vence Chipre e está no Euro2021 de sub-21

A seleção nacional de sub-21 venceu (2-1), este domingo, no Estádio Municipal da Bela Vista, em Parchal, o Chipre no penúltimo jogo do Grupo 7 e garantiu um lugar na fase final do Europeu de 2021.

Um empate bastava para a equipa de Rui Jorge garantir a passagem à próxima fase da competição europeia que se vai disputar na Hungria e na Eslovénia no próximo ano, mas Portugal confirmou o favoritismo e acabou por vencer o Chipre, depois de até ter estado em desvantagem.

Os cipriotas chegaram cedo ao golo, por Artymatas, quando decorriam apenas dois minutos de jogo, e foi já no final da primeira parte que a equipa das quinas chegou ao empate, com Gedson Fernandes a marcar de grande penalidade. Valeu, também, a infelicidade do guarda-redes, que ainda defendeu o remate mas que depois se atrapalhou a segurar a bola, acabando por ultrapassar a linha de golo.

Já na segunda parte, Diogo Queirós marcou o golo do triunfo de cabeça, na sequência de um pontapé de canto de Jota.

Portugal, que vai disputar um Europeu pela nona vez, é vice-líder do Grupo 7 e uma das cinco melhores segundas classificadas da fase de apuramento, garantindo assim a passagem à fase final. Ainda assim, a equipa das quinas pode chegar à liderança do grupo, caso vença a também apurada Holanda na próxima quarta-feira.