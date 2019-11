Portugal vence Luxemburgo e está no Euro2020

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 15:53, atualizado às 16:06 Facebook

A seleção nacional venceu (2-0), este domingo, o Luxemburgo no estádio Josy Barthel e carimbou o acesso à fase final do Europeu. Bruno Fernandes, que se estreou a marcar em competições oficiais, e Cristiano Ronaldo, com o 99.º golo ao serviço da seleção, deram o triunfo à equipa das quinas.

Com um onze com três alterações face ao jogo com a Lituânia - Raphael Guerreiro, Danilo e André Silva renderam Mário Rui, Rúben Neves e Gonçalo Paciência -, Portugal entrou bem no encontro e teve a primeira oportunidade aos nove minutos. André Silva soltou Cristiano Ronaldo na área e o camisola sete rematou para uma boa defesa de Moris.

A equipa da casa foi crescendo no encontro. Mas numa altura em que a Sérvia vencia a Ucrânia e Portugal estava em dificuldades, chegou o golo. Após uma bela assistência de Bernardo Silva, Bruno Fernandes fez uma boa receção e rematou para o primeiro golo português. O primeiro do médio do Sporting em jogos oficiais.

O golo da tranquilidade surgiu já perto do final. Na sequência de um cruzmamento de Bernardo Silva, Diogo Jota, que saltou do banco na segunda parte para render André Silva, tentou o remate mas a bola acabou em Cristiano Ronaldo, que só teve de encostar. Foi o 99.º golo do camisola sete pela equipa das quinas, em 164 internacionalizações.

Com esta vitória, os campeões europeus garantiram a 15.ª presença na fase final de uma grande competição. No outro jogo do grupo B, Sérvia e Ucrânia empataram 2-2. A seleção nacional terminou o grupo em segundo lugar, com 17 pontos, atrás da Ucrânia, com 20.