Raúl Alarcón suspenso pela União Ciclista Internacional

A União Ciclista Internacional (UCI) comunicou, esta segunda-feira, a suspensão provisória do ciclista da W52-F. C. Porto, Raúl Alarcón, por uso de métodos e/ou substâncias proibidos.

Todavia, a UCI não esclareceu qual a substância detetada que levou a esta suspensão do ciclista espanhol, de 33 anos, supondo-se que está relacionada com irregularidades no passaporte biológico.

Recorde-se que o vencedor, entre outras provas, do Grande Prémio Jornal de Notícias, em 2017, e das edições de 2017 e 2018 da Volta a Portugal não defendeu o título na edição deste ano desta última competição, devido a uma lesão provocada por uma queda.