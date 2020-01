Reações à morte do "Speedy", o altruísta que parou no deserto para ajudar um rival

Hoje às 13:07, atualizado às 13:39 Facebook

Uma queda na sétima etapa do Rali Dakar revelou-se fatal para o piloto de motos português Paulo Gonçalves, que morreu este domingo aos 40 anos. De corajoso a altruísta, são vários os elogios deixados por colegas, amigos e figuras dos universos da Política e do Desporto.

Presidente da Federação de Motociclismo: "Um apaixonado pela vida e pelas motos"

O presidente da Federação de Motociclismo de Portugal (FMP) lamentou a "triste e trágica" notícia da morte do piloto, que descreveu como "um apaixonado da vida e das motos". Miguel Marinheiro lembra Paulo Gonçalves como "o piloto com mais títulos de campeão nacional", mas acima de tudo como "um excelente homem".

"Começou no motocrosse, passou pelo enduro e pelo todo-o-terreno. Em todas as modalidades que praticou foi campeão" disse, acrescentando que "o Paulo era um piloto de excelência e respeitado por todos os adversários". "Fica-nos a saudade, mas a memória do excelente piloto que ele foi e dos resultados brilhantes que teve", rematou.

Presidente da FIM: "Era um exemplo como piloto e como pessoa"

O presidente da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), o português Jorge Viegas, considerou hoje, em declarações à Agência Lusa, que "o motociclismo português está de luto muito carregado" na sequência da morte de Paulo Gonçalves no Rali Dakar.

"Não posso estar mais triste. Era um piloto que adorava e que conhecia desde pequenino. Era um exemplo como piloto e como pessoa", começou por dizer à agência Lusa o presidente da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), que foi acordado pelo diretor da prova: "Disse-me que o encontraram já morto. Foi em reta, o que é estranho. Não sabem o que aconteceu", contou Jorge Viegas.

"O motociclismo português está de luto muito carregado. O Paulo era sempre uma alegria onde chegava e era muito boa pessoa", concluiu.

Benfica lembra ligação a um dos pilotos "mais credenciados"

"Foi parceiro do Sport Lisboa e Benfica em vários anos e sentia grande orgulho em ostentar a águia no equipamento de motard, nomeadamente no capacete, durante as provas sobre duas rodas", lembrou o Benfica, numa nota em que elogia "um dos mais credenciados pilotos portugueses de sempre", lembrando o título mundial de todo-o-terreno conquistado em 2015 e a presença regular do piloto no Dakar.

Governo lembra "altruísmo"

"O percurso do motociclista português na alta competição ficou marcado por colocar sempre na frente da sua ação os valores da ajuda, do companheirismo e da sã competição", refere nota conjunta do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.

A nota lembra o gesto do piloto no Dakar de 2016, quando parou para ajudar o austríaco Matthias Walkner (KTM), ao lado de quem permaneceu após uma queda deste e fratura de uma perna. "Essa atitude, entre outras que foi tendo ao longo do seu percurso desportivo, levou a que o IPDJ atribuísse ao motociclista o Prémio Nacional de Ética no Desporto de 2016. A própria Federação Internacional de Motociclismo atribuiu idêntica distinção", destacaram os governantes, considerando Gonçalves "um atleta de exceção, um dos grandes campeões da história do desporto motorizado, um exemplo de dedicação e de altruísmo".

Marcelo lamenta morte de "digníssimo representante de Portugal"

"Paulo Gonçalves morreu a tentar alcançar o sonho de vencer uma das mais duras e perigosas provas de rally do mundo, na qual foi sempre um digníssimo representante de Portugal, chegando a alcançar o segundo o lugar em 2015", pode ler-se numa nota publicada no site da Presidência, que apresenta ainda "as mais sentidas condolências" à família do português.

Esposende recorda papel como embaixador do município

"Nesta hora difícil, o Município de Esposende [de onde Paulo era natural] vem manifestar profundo pesar pela morte do piloto Paulo Gonçalves. 'Embaixador' de Esposende no Mundo, deixa a sua marca de homem exemplar e dedicado, ao desporto e à sociedade", escreveu a Autarquia no Facebook.

Benfica

Félix da Costa elogia: "Eras, és e serás sempre um Grande"

"Descansa em paz, guerreiro Paulo. O desporto e Portugal ficam hoje mais pobres. Eras, és e serás sempre um Grande. Até sempre, 'Speedy' Campeão!", escreveu no Facebook o piloto Félix da Costa (Fórmula E), acompanhando a publicação com uma fotografia do piloto de Esposende.

Miguel Oliveira lembra "coragem e valentia"

"Paulo, deixaste uma marca profunda na vida de quem teve o privilégio de se cruzar contigo. A tua coragem e valentia são exemplo para todos nós. Descansa em paz", escreveu Miguel Oliveira, piloto de MotoGP.

Paulo Marques fala num "lutador"

"O Paulo era um lutador, um profissional. Ninguém merece uma coisa destas, mas ele ainda menos. Era daqueles que nunca desistia", disse à agência Lusa o antigo piloto Paulo Marques, o diretor da equipa Honda que levou Paulo Gonçalves pela primeira vez ao Rali Dakar, em 2006.

"Pacato", "nortenho de gema", com "piada" e próximo dos amigos, Gonçalves "era um piloto muito forte fisicamente e com uma cabeça muito determinada. Era um profissional (...) É dos pilotos com maior palmarés português", recorda, acrescentando que "ainda tinha muito para dar na prova", onde deixa "um legado".

Tiago Monteiro: "Era incrível"

"Um guerreiro, uma pessoa incrível! Descansa em paz amigo", escreveu no Facebook o piloto português Tiago Monteiro, antigo corredor na Fórmula 1 e atualmente a competir na Taça do Mundo de carros de turismo (WTCR).

Honda nunca esquecerá o português

"O nosso amigo e antigo corredor da Team HRC (2013-2019) Paulo Gonçalves morreu hoje durante a sétima etapa do Rali Dakar de 2020. A equipa Monster Energy Honda queria estender as condolências à sua família e amigos. Descansa em paz, Paulo. Nunca te esqueceremos", lê-se numa mensagem da equipa nipónica no Twitter.