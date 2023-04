Real Madrid perde com o Girona

JN/Agências Hoje às 21:09, atualizado às 22:19 Facebook

O Real Madrid foi, esta terça-feira, derrotado na Catalunha, pelo Girona, por 4-2, na 31.ª jornada da Liga espanhola, indicativo de que o subconsciente dos jogadores está já nas meias da Champions, frente ao Manchester City.

A grande figura da partida foi o avançado argentino Taty Castellanos, autor de um póquer, ao marcar os quatro golos da sua equipa, aos 12, 24, 46 e 62 minutos.

O Real Madrid ainda logrou reduzir para 2-1, aos 34 minutos, pelo extremo brasileiro Vinícius Júnior, mas o Girona chegou ao 4-1, sentenciando praticamente o desfecho da partida, e permitiu somente que os "merengues" atenuassem o peso da derrota, aos 85, graças a um golo Lucas Vázquez.

Com exceção do guarda-redes belga Thibaut Courtois e do avançado francês Karim Benzema, o técnico Carlo Ancelotti apresentou o melhor onze, mas os jogadores "merengues" parecem ter desistido de lutar pelo título espanhol, focados nas duas finais antecipadas com o Manchester City, marcadas para 09 e 17 de maio, das meias-finais da Liga dos Campeões.

Nem assim, porém, evitou a derrota contundente da sua equipa, apesar de ter tido 72% de posse de bola, mas sem que isso se traduzisse em mais oportunidades de golo, muito pelo contrário, já que o Girona foi sempre a equipa mais perigosa através da eficácia das suas transições ofensivas.

Com esta derrota, o Real Madrid vê a revalidação do título cada vez mais como uma miragem, visto que corre o risco no final desta jornada de ver o rival FC Barcelona, que se desloca ao terreno do Raio Vallecano na quarta-feira, aumentar a vantagem para 14 pontos, com sete jornadas por disputar.

No outro jogo de hoje da 31.ª jornada, o Osasuna foi a Cadiz vencer por 1-0, com o único golo da partida a ser marcado pelo médio Ruben Garcia, seguindo em oitavo lugar, com 44 pontos, enquanto a equipa da casa ocupa o 15.º, com 32.

Ainda hoje, o Betis, quinto, com 48 pontos, é anfitrião da Real Sociedad, quarta, com 54, num jogo importante na corrida ao último lugar de acesso à Liga dos Campeões.