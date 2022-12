Regragui: o selecionador que faz Marrocos sonhar

Com apenas sete jogos à frente da seleção de Marrocos, quatro dos quais no Mundial 2022, Walid Regragui segue invicto no comando da equipa africana. O franco-marroquino é treinador há uma década e conhece bem o Catar, país anfitrião do torneio, pois já lá trabalhou durante duas épocas, tendo ganhado uma liga local.

Formado em Ciências Económicas e Sociais, Walid Regragui, atualmente com 47 anos, foi um jogador de futebol com uma carreira sem grande expressão - era lateral direito - mas em setembro passado, pegou na seleção de Marrocos e começou a dar corpo a um trajeto que já vai nos quartos de final, com encontro marcado frente a Portugal, no próximo sábado (15 horas, SIC e Sport TV1).

Natural de Corbeil-Essonnes, nos subúrbios de Paris, França, as ligações familiares a Marrocos levaram-no bem cedo aquele país africano e mesmo não tendo sido um jogador do outro mundo, contabilizou 46 internacionalizações pela seleção marroquina.