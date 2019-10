Relvado do Estádio da Luz volta a ser trocado

Hoje às 15:08 Facebook

O relvado do Estádio da Luz vai voltar a ser trocado em breve, anunciou, esta terça-feira, Bruno Lage, treinador do Benfica, depois de ter admitido problemas com as condições de jogo do piso.

Bruno Lage notou que a troca do terreno é para avançar e que o clube está "em fase de conclusão" desse dossiê. "O problema foi detetado internamente desde o momento em que o sentimos, no jogo com o F. C. Porto. Vai trazer-nos outra qualidade na circulação de bola, mas isso não serve de desculpa, porque temos de olhar para o que são as soluções e não muito para os problemas. Nesta profissão não temos tempo para pensar no que nos vai acontecendo, é pensar nas soluções", afirmou.

Este será o terceiro relvado da Luz, depois de este ter sido trocado após os concertos de Ed Sheeran em junho e de ter sido novamente remodelado após a partida com o Anderlecht, na apresentação da equipa aos sócios.