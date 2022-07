Rennes apresenta proposta ao Benfica por Morato

Clube francês está interessado em levar o defesa brasileiro da Luz.

O Rennes apresentou uma proposta de dez milhões de euros pelo central do Benfica Morato. A informação é revelada pelo jornalista Fabrizio Romano, que explica que o negócio não é fácil de concretizar, visto que a formação francesa considera que o preço é elevado. As águias vão continuar a negociar o defesa com o Rennes nos próximos dias.

Morato tem sido ligado à transferência de Ricardo Horta para o Benfica, numa tentativa de baixar o preço pelo avançado do Braga. O defesa custou cerca de 8 milhões de euros às águias em 2019 e pouco jogou na equipa principal.