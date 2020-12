JN Hoje às 01:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma resposta de Jorge Jesus à jornalista Rita Latas, da Sportv TV, esta segunda-feira à noite, está a gerar uma onda de indignação nas redes sociais e a frase, considerada machista, já faz títulos do outro lado do Atlântico.

No final do jogo entre o Marítimo e o Benfica, que os encarnados venceram por 2-1, depois de terem estado a perder por 1-0, a jornalista comentou com Jorge Jesus, na flash interview, que ficava a ideia de que a qualidade de jogo da equipa ainda não estava ao ser melhor nível. E é a resposta do técnico que está a ser encarada como machista. O treinador do Benfica começa por dizer que não concorda com a observação e afirma de seguida: "Também é natural, porque você não sabe o que é muita qualidade sobre futebol, mas pronto".

A frase, que está a ser replicada nas redes sociais, com acesos comentários sobre o alegado sexismo de Jorge Jesus, já chegou ao Brasil, país onde treinou o Flamengo. Sites de informação como o UOL, Gloesporte e o jornal Metrópoles dão destaque, esta noite, à polémica em torno do treinador português, classificando, sem dúvida, o comentário como machismo.