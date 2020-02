Ricardo Quaresma solidário com Marega: "Também já fui várias vezes vítima de racismo"

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 11:25 Facebook

Ricardo Quaresma, antigo jogador do F. C. Porto, mostrou apoio a Marega, que no domingo abandonou o campo do Estádio D. Afonso Henriques, depois de ter sido alvo de insultos racistas por adeptos vimaranenses.

Numa mensagem publicada no Instagram, o avançado do turco Kasimpasa mostrou-se solidário e deu o seu testemunho, contando que também ele foi alvo de ofensas semelhantes.

"Gostava de expressar toda a minha solidariedade para com o Marega. Também eu já fui várias vezes vítima de racismo dentro e fora de campo. A cor da pele ou a raça do jogador não podem ser argumentos para ofender e tentar desconcentrar um jogador de futebol. O mesmo se aplica fora de campo. O racismo não pode ter lugar na nossa sociedade é um crime que deve ser punido", escreveu o jogador.

Marega abandonou o relvado aos 71 minutos do Vitória S. C. - F. C. Porto, depois de ter ouvido insultos racistas vindos da bancada.