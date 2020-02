Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:04, atualizado às 19:07 Facebook

Marega abandonou, este domingo, o relvado no duelo frente ao Vitória de Guimarães, no D. Afonso Henriques, que o F. C. Porto venceu (2-1), depois de ouvir insultos racistas vindos das bancadas.

Já na segunda parte, pouco depois de ter marcado o segundo golo do F. C. Porto, o avançado dos dragões ouviu insultos racistas das bancadas - os apoiantes terão imitado sons de macacos - e pediu para abandonar o relvado. Os companheiros de equipa bem como Sérgio Conceição, tentaram impedir o camisola 11 de sair mas Marega acabou mesmo por seguir para os balneários - foi rendido por Manafá - e condenou a atitude dos apoiantes vimaranenses.

Veja o momento:

Sérgio Conceição gritou para o público "isto é uma vergonha" e Francisco J. Marques, diretor de comunicação do F. C. Porto, já reagiu nas redes sociais: "Marega fartou-se, abandonou o campo e o F. C. Porto foi obrigado a fazer uma substituição devido a racismo. Quem preserva a verdade das competições em Portugal?", escreveu no Twitter.