Roberto Martínez: "Ronaldo mostrou a capacidade de liderar esta seleção"

O selecionador nacional, Roberto Martínez, deixou, este domingo, elogios a Cristiano Ronaldo, que bisou diante do Luxemburgo.

"Estou muito satisfeito, mas tenho de reforçar que a atitude dos jogadores foi o mais importante nestes jogos. Era importante o início do jogo e termos intensidade e ser uma verdadeira equipa", disse o selecionador nacional, Roberto Martinez. "Valorizo muito o facto de termos mantido a baliza a zero, porque em casa o Luxemburgo procura sempre a baliza e nós estivemos concentrados. Mas ainda temos de trabalhar muito para melhorar", acrescentou o treinador espanhol.

"Comparando com o primeiro jogo, o espaço estava nas costas da defesa e explorámos isso muito bem. Na segunda parte defendemos com uma linha de quatro e foi uma oportunidade para experimentar e fiquei muito contente pela forma como o fizemos", antes de se referir à figura da equipa nacional, nos últimos 20 anos. "O Cristiano tem uma experiência única a nível internacional é uma referência no balneário e está aqui a mostrar que é capaz de liderar e ser o capitão desta seleção", Martinez.

A seleção nacional goleou (6-0), este domingo, o Luxemburgo no segundo jogo de qualificação para o Euro 2024. Cristiano Ronaldo, em dose dupla, Bernardo Silva, João Félix , Otávio e Rafael Leão marcaram os golos do encontro. Num agrupamento que qualifica os dois primeiros para a fase final do Euro2024, Portugal passou a somar seis pontos, contra quatro da Eslováquia (2-0 à Bósnia-Herzegovina) e três de bósnios e da Islândia (7-0 no Liechtenstein).