Roger Schmidt: "Reagi a provocações dos adeptos. Aceito o vermelho"

No rescaldo da vitória do Benfica diante do Vizela, o treinador do Benfica reagiu à expulsão e destacou a importância do triunfo num "jogo muito difícil".

"Foi um jogo muito difícil, como esperávamos antes do jogo. É muito difícil jogar contra o Vizela. São corajosos, estão sempre bem nas transições, em alguns momentos também precisamos de alguma sorte. Não foi um jogo perfeito, mas no final temos de ganhar estes jogos. Este foi muito difícil. São jogos que temos que vencer, mesmo quando não estamos equilibrados na defesa, como hoje, mas foi uma grande vitória e um grande passo para nós", começou por dizer Roger Schmidt, antes de comentar a expulsão.

"Reagi às provocações dos adeptos que estavam por trás de mim, o que não é permitido. Aceito a expulsão e o cartão vermelho. Cada jogo tem a sua história. Temos de manter a calma e ter paciência em todos os jogos. Este jogo foi difícil, teremos um jogo com outra história frente ao Famalicão, mas não sei se teremos mais destes jogos pela frente, isto é o futebol cada equipa tem o seu plano, mas cada jogo é diferente", concluiu.

O Benfica venceu (2-0), este sábado, o Vizela em jogo da 22.ª jornada da Liga. João Mário marcou os golos do encontro e lidera a lista de melhores marcadores. Anderson e Roger ​​​​​​​Schmidt foram expulsos. Com este resultado, os encarnados lideram a competição com 59 pontos, mais oito do que o campeão F. C. Porto, que no domingo recebe o Gil Vicente. Já o Vizela segue no 11.º lugar, com 26 pontos, depois de somar o quarto jogo sem vencer.