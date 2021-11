Ronaldo diz que "resultado é duro" mas "não o suficiente para abater" Portugal

JN/Agências Hoje às 09:37 Facebook

Cristiano Ronaldo reagiu, esta segunda-feira de manhã, nas redes sociais à derrota de Portugal frente à Sérvia, domingo à noite, em Lisboa.

A vitória da Sérvia, por 2-1, colocou os sérvios na fase final do Mundial de 2022, no Catar, e atira Portugal para um play-off de apuramento.

"O resultado de ontem foi duro, mas não o suficiente para nos abater", escreveu Cristiano Ronaldo na rede social Instagram. "O objectivo de marcar presença no Mundial 2022 continua bem vivo e sabemos o que temos de fazer para lá chegar. Sem desculpas", lê-se ainda na comunicação do capitaão da seleção nacional.

"O futebol já nos mostrou vezes sem conta que, por vezes, são os caminhos mais sinuosos que nos levam aos desfechos mais desejados", diz Ronaldo, que termina o texto com a frase "Portugal rumo ao Catar".

Derrotado em casa pela Sérvia, quando bastava um empate para chegar à fase final do Mundial de 2022, Portugal vai disputar um "play-off" de apuramento em março de 2021. Em moldes diferentes, a seleção nacional terá de disputar dois jogos, com dois adversários diferentes. Perder no primeiro jogo significa adeus ao Catar.