Ronaldo fora do onze: "Foi uma opção técnica e tática para este jogo", diz Fernando Santos

JN Hoje às 22:17 Facebook

Twitter

Partilhar

O selecionador nacional Fernando Santos explicou a ausência de Cristiano do "onze" titular no empate de Portugal com a Espanha, em Sevilha, no arranque do Grupo A2 da Liga A da fase de grupos da Liga das Nações.

"Antes a pergunta era porque é que ele era titular. O Cristiano não foi titular porque entendi que, para este jogo, era melhor jogar com outros jogadores na frente. Foi uma opção técnica e tática para este jogo, para a forma como queríamos jogar, pareceu-nos que esta era a melhor solução, mas não tem nada a ver com a qualidade do Cristiano. Isso nem está em causa. Agora, há momentos no jogo em que é importante pensarmos de outra maneira, sempre a pensarmos que ele na segunda parte podia entrar e podia resolver o jogo também", justificou o treinador de Portugal.

Na análise ao jogo, Fernando Santos reconheceu que na primeira parte a equipa não devia ter "abusado tanto da profundidade". E avançou: "Acho que isso foi o que esteve errado, pois de resto foi dividida. Abusámos demasiado da profundidade, sem paciência para chegar mais perto da zona intermédia e, aí sim, aproveitar os espaços nas costas da defesa espanhola. Começámos a fazer isso muito atrás e não nos deu proveito. Explorar em demasia as características do Leão, mas estar sempre neste movimento, acabámos por não tirar proveito das capacidades que ele tem, e mesmo assim, criou duas ocasiões de golo".

"A seguir ao golo, perdemos alguma conexão em termos de de ligação de jogo ofensivo e defensivo. Na segunda parte entrámos bem, com melhor posse, com mais capacidade para ter posse, a obrigar a Espanha a ter que se mexer mais, a ter de correr mais e a abrir mais espaços. A partir de determinada altura pareceu-me claro que era preciso ter dois jogadores mais de corredor, com movimentos de entradas centrais, que é o Horta e o Guedes, até para explorarmos os flancos para a entrada dos laterais. E isso resultou, porque o movimento interior permitiu a entrada dos laterais como aconteceu com o Cancelo e acabou por ser golo. A equipa tem várias soluções", explicou o selecionador nacional.

Sobre o resultado, disse estar descontente. "Apesar de estar triste com o resultado, fico muito feliz por agora um empate com a Espanha ser um resultado interessante. Claro que não é um bom resultado para nós. Este grupo de trabalho e estas pessoas todas levaram a que se acredite que Portugal pode fazer mais", finalizou.