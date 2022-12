Ronaldo será embaixador da candidatura da Arábia Saudita ao Mundial 2030

A ligação de Cristiano Ronaldo à Arábia Saudita deverá ser mais extensa que apenas jogar no Al-Nassr. O avançado será embaixador da candidatura daquele país ao Mundial 2030 e, sendo assim, irá torcer contra Portugal.

A transferência para o Al-Nassr é um cenário cada vez mais provável para Cristiano Ronaldo. Na última noite o jornal espanhol "AS" garantiu que o português já chegou a acordo para reforçar o clube saudita até 2025, num vínculo onde irá auferir pouco menos que 200 milhões de euros anuais. Porém, esta quinta-feira, a "Marca" avança com mais pormenores.

Ao que tudo indica, o plano é que Cristiano Ronaldo continue ligado à Arábia Saudita após o contrato com o Al-Nassr terminar. De acordo com o jornal espanhol, o português será embaixador da candidatura do país saudita, juntamente com Egito e Grécia, à organização do Mundial 2030. Um detalhe relevante, é o facto de Portugal estar na corrida para organizar a prova em conjunto com a Espanha.

PUB

O salário de CR7 deverá aumentar quando se tornar embaixador da candidatura da Arábia Saudita ao Mundial 2030.