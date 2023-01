Ruben Amorim e a confusão no túnel da Luz: "Está lá a polícia para ver"

No rescaldo do empate diante do Benfica, o treinador do Sporting elogiou o início de jogo nos leões, vincando que a equipa de Alvalade "entrou bem".

"São coisas que acontecem no túnel, num dérbi, e está lá a polícia para ver o que se passou. Não vou estar aqui a comentar e a aumentar um problema. Acontece, as equipas querem ganhar, são dois grandes clubes e nada mais do que isso", disse Rúben Amorim, quando questionado sobre uma alegada confusão no túnel de acesso ao balneário do Estádio da Luz, após o dérbi com o Benfica, este domingo.

"Começámos bem, com bola. Tranquilos, depois de um momento difícil, e conseguimos implementar o nosso jogo. Sabíamos o que o Benfica faz e quer, é uma equipa cheia de talento, muito bem treinada. Acabámos por chegar ao golo com justiça, o Benfica respondeu. Foi um jogo difícil. Por vezes com mais bola, noutras com mais transição. Foi um bom jogo. No final do Benfica ficou um pouco por cima, o ambiente também ajudou. Foi um excelente jogo, pena não termos levado os três pontos", começou por dizer Ruben Amorim, explicando ainda a troca de centrais para colocar St. Juste em campo na segunda parte.

"O Matheus Reis estava com dificuldades. O Neres ia entrar, é um jogador rápido, e tive de olhar para os centrais. O St. Juste tem um limite de tempo de jogo, é rápido, o Inácio adaptou-se bem. Tinha de olhar para os jogadores de trás, que ficam sozinhos para as transições, daí ter colocado o Jer. Segunda volta? É jogo a jogo, não pensar muito nisso. No fim logo se vê", concluiu.

Com este resultado, o clube encarnado, que ainda não tinha perdido pontos no Estádio da Luz nos oito jogos anteriores, soma 41 pontos, mais quatro do que o Sporting de Braga, segundo classificado, e mais oito do que o campeão F. C. Porto, que ainda este domingo recebe o Famalicão, enquanto os leões permanecem no quarto lugar, com 29, a 12 pontos do líder.