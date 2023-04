Ruben Amorim: "Pressão dos rivais sobre a arbitragem? No fim da época tudo conta"

O treinador do Sporting, Ruben Amorim, considerou que a equipa dos leões fez um jogo "seguro" diante do Vitória de Guimarães e abordou as críticas à arbitragem dos rivais.

"Pressão dos rivais sobre a arbitragem? Acontece em todo o sítio. Não falei de arbitragem e já estive nas duas posições, a lutar pelo título e a não estar. Tudo conta, estamos a aproximar-nos do fim... É uma coisa muito portuguesa, muito latina. Tenho sido coerente a não falar dos árbitros, não vou falar até da luta entre outros clubes", começou por dizer Ruben Amorim, destacando que o clube de Alvalade ainda tem "muito a melhorar".

PUB

"A equipa esteve segura, mas a velocidade da primeira parte ficou aquém. Fomos mais fortes, mais rápidos, mas a velocidade da primeira parte foi lenta, deu a sensação que estávamos a controlar o jogo. Na segunda parte foi diferente, acertámos mais, tivemos mais jogadores a fazer roturas, depois o cansaço do adversário deu-nos mais espaço. O golo ajudou, mas temos muito a melhorar, temos de meter mais velocidade nos jogos. É nossa obrigação meter mais velocidade para ter um futebol mais atrativo. Quando aumentámos a velocidade controlámos melhor. Fizemos um jogo muito seguro, mas podíamos ter metido outra velocidade. Quero sempre ganhar, não me vão ouvir dizer que sou o treinador que joga muito bem e depois não ganha. Não me vou esconder a dizer que quero jogar um futebol bonito, sabendo eu se fossemos pragmáticos ganhávamos mais jogos. Na segunda parte tivemos mais controlo de jogo. O que quero é que a equipa jogue bem, com pragmatismo", acrescentou o técnico, abordando a motivação dos jogadores dada a classificação do clube de Alvalade na Liga.

"Os jogadores sentem, não há como fugir a isso. O exemplo que lhes dou é que toda a gente está à espera de ver o Sporting a cair, a perder os jogos, e temos de mostrar o contrário. Temos de lutar, esta época vai acabar, e o que fizerem vai contar no futuro. Temos de mostrar às pessoas que não vamos cair. Quando se ganha jogos, mesmo não tendo os objetivos à mão, mesmo já tendo perdido os objetivos, vamos para baixo com o sentimento positivo. Voltamos a não sofrer golos, é difícil motivar os jogadores, mas temos muita coisa a ganhar em jogar bem e a ser a equipa que somos", concluiu.

O Sporting venceu (2-0), esta segunda-feira, em Guimarães, o Vitória em jogo a contar para a 29.ª jornada da Liga. Pedro Gonçalves e Arthur Gomes marcaram os golos num encontro que teve ainda dois tentos anulados. Com este resultado, a equipa leonina segue em quarto lugar, com 61 pontos, a sete do Sporting de Braga, terceiro. Já o Vitória de Guimarães, que somou o quinto desaire nos últimos seis jogos, caiu para sétimo, mantendo-se com 41 pontos.